Возбуждено дело по факту разрушения дома после капремонта в Полевском

Следственное управление СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») после того, как в Полевском после капремонта начал разрушаться жилой многоквартирный на улице Степана Разина,41.

Как сообщили в ведомстве, о ситуации сообщили жители дома. Во время работ по усилению фундамента, его залило дождем. В результате дом просел, на стенах появились сквозные вертикальные трещины шириной до 7 см. Кроме того, в квартирах обнаружены сквозные трещины в местах примыкания несущей стены шириной раскрытия до 5 см. Следователи считают, что при проведении капитального ремонта подрядчик не выполнил требования безопасности, создав угрозу жизни и здоровью жильцов дома.