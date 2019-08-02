Работа с личными проблемами сотрудников увеличивает эффективность компании

Наличие серьезных личных проблем напрямую отражается на эффективности работы сотрудников и в итоге приносит убытки бизнесу. Именно поэтому компаниям следует уделять ментальному здоровью персонала не меньше внимания, чем физическому, считают эксперты, собравшиеся на конференции «Корпоративное здоровье и программы поддержки сотрудников», которая прошла 23 июля при поддержке правительства Москвы.

Мероприятие было организовано в рамках национального проекта «Демография» и посвящено поиску эффективных инструментов повышения ответственности работодателей за здоровье работников организации. Состав спикеров включал представителей крупного бизнеса: Игорь Шипилов, начальник управления медицины труда СУЭК, Мария Калинина, заместитель директора департамента кадровой политики «Росатома», Алексей Шавензов, директор по взаимодействию с органами государственной власти «Джонсон & Джонсон», представителей государственных структур и профессиональных сообществ: Денис Зибарев, начальник отдела политики охраны труда Министерства труда и социальной защиты РФ, Дмитрий Ефремов, координатор рабочей группы РСПП по охране здоровья работающего населения, Татьяна Лотоцкая, руководитель департамента организации обеспечения страховых выплат Фонда социального страхования РФ; и представителей профильных провайдеров. Модераторами выступили Анна Концевая, заместитель генерального директора ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины», и Юлия Кузнецова, руководитель направления адаптации и внедрения стратегических проектов ДМС «АльфаСтрахование».

Степан Лысаков, директор по развитию компании «Корпоративное здоровье», рассказал, что 27% людей страдают в течение года от тех или иных нарушений ментального здоровья, в результате треть рабочего времени они оказываются непродуктивными, а длительность их больничных на день больше, чем у остальных работников.

При этом каждый пятый сотрудник в любой момент времени нуждается в лечении и корректировке психологического состояния. В результате 42% всех больничных связаны не с конкретными физическими заболеваниями, а с психологическими проблемами работника, но только 15% сотрудников готовы признаться в их наличии, остальные же 85% не осознают истинные причины своего недомогания.

Согласно западным исследованиям, работодателям выгодно заниматься ментальным благополучием персонала, поэтому, например, в США программы по работе над психологическим здоровьем сотрудников осуществляются в 98% компаниях со штатом более тысячи человек. В России подобные программы обрели спрос в 2006 г., чаще всего они представляют собой консультации психологов. Сотрудники и их ближайшие родственники могут обратиться за помощью на горячую линию или очно по вопросам борьбы со стрессом, сложностей в отношениях с близкими, воспитании детей, построении карьеры, общении в коллективе и др. По данным экспертов, подобные консультации помогли сотрудникам снизить негативное влияние проблем на выполнение работы на 70%.

«Каждый из нас в той или иной степени подвержен стрессу, но не всегда очевидна грань, где мотивация превращается в эмоциональное напряжение. В последние годы в «АльфаСтрахование» отмечается рост запросов от клиентов на включение в ДМС программ психологической помощи, мы видим, что поддержка актуальна для сотрудников разного уровня: это и лица, занимающие руководящие позиции, и молодые работники, начинающие карьерный путь», – говорит Юлия Кузнецова.