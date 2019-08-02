Грамотно засветиться

Летом совсем необязательно иметь загар — примирить с недостатком солнца в Москве помогут ароматы цвета золота или бронзы и косметика с эффектом блеска драгоценных металлов. Заслуживающие внимания новинки мы собрали в традиционном обзоре «Коммерсантъ Стиль».
Payot
Сыворотка-флюид L’Authentique с 24-каратным золотом, гиалуроновой кислотой, экстрактами альпийских растений и женьшеня. Средство предназначено для восстановления и укрепления кожи, является своеобразным энергетическим бустером.
Elie Saab
Цветочно-амбровый аромат из серии «королевских»: золотой флакон, соответствующее название (Le Parfum Royal) и состав: мандариновая эссенция, ливанский апельсин, роза, пачули, индийский сандал и амбра с ванилью.
Cle de Peau Beaute
Моделирующая пудра Luminizing face enhancer придает коже сияние: в новом оттенке ищите сочетания теплого оранжевого, розового и золотистого оттенков.
Estee Lauder
Новинки традиционной летней коллекции Bronze Goddess - парфюмерная вода с нотами бергамота, амбры, цветков тиаре и ванили и бронзирующая пудра в компактной упаковке: можно наносить как на лицо, так и на плечи и декольте.
Tom Ford Beauty
Кремовые тени для век из новой коллекции макияжа Emotionproof: универсальные оттенков, текстура сохраняет цвет, тени не растекаются и не собираются в складках века, устойчивы к воздействию воды.
Yves Saint Laurent
Фужерный аромат Libre с лавандой из французского Прованса в качестве заглавной ноты. Парфюмеры Анн Флипо и Карлос Бенаим обрамили ее звучанием нероли, цветков апельсина, мадагаскарской ванили и серой амбры.