Грамотно засветиться

Payot Сыворотка-флюид L’Authentique с 24-каратным золотом, гиалуроновой кислотой, экстрактами альпийских растений и женьшеня. Средство предназначено для восстановления и укрепления кожи, является своеобразным энергетическим бустером.

Elie Saab Цветочно-амбровый аромат из серии «королевских»: золотой флакон, соответствующее название (Le Parfum Royal) и состав: мандариновая эссенция, ливанский апельсин, роза, пачули, индийский сандал и амбра с ванилью.

Cle de Peau Beaute Моделирующая пудра Luminizing face enhancer придает коже сияние: в новом оттенке ищите сочетания теплого оранжевого, розового и золотистого оттенков.

Estee Lauder Новинки традиционной летней коллекции Bronze Goddess - парфюмерная вода с нотами бергамота, амбры, цветков тиаре и ванили и бронзирующая пудра в компактной упаковке: можно наносить как на лицо, так и на плечи и декольте.

Tom Ford Beauty Кремовые тени для век из новой коллекции макияжа Emotionproof: универсальные оттенков, текстура сохраняет цвет, тени не растекаются и не собираются в складках века, устойчивы к воздействию воды.