Грамотно засветиться

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Средства с сиянием: ароматы, кремы, макияж

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Летом совсем необязательно иметь загар — примирить с недостатком солнца в Москве помогут ароматы цвета золота или бронзы и косметика с эффектом блеска драгоценных металлов. Заслуживающие внимания новинки мы собрали в традиционном обзоре «Коммерсантъ Стиль».


Ирина Кириенко


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