Котельная Александровского машзавода передана в аренду муниципальному предприятию

В Александровском муниципальном округе создано МУП «Теплоэнергетика». По данным «СПАРК-Интерфакс», муниципальное предприятие было зарегистрировано 22 июля. Основным видом деятельности МУП «Теплоэнергетика» является «производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными». Директором предприятия является глава Александровского городского поселения Владимир Хомяков.

Министр ЖКХ Пермского края Александр Шицын рассказал “Ъ-Прикамье”, что в аренду МУП «Теплоэнерго» были переданы котельная и тепловые сети Александровского машиностроительного завода. «Предприятие, которое ранее эксплуатировало этот комплекс, находится в процедуре банкротства. Поэтому, чтобы не оставить население без тепла, было принято решение создать муниципальное предприятие, которое бы взяло в аренду тепловой комплекс, эксплуатировало и содержало его должным образом»,— пояснил господин Шицын.

ОАО «Александровский машиностроительный завод», производящий горно-шахтное оборудование, последние несколько лет находится в сложном финансовом положении. С 2015 года в арбитражном суде длится процесс, в рамках которого кредиторы АМЗ пытаются добиться банкротства завода.