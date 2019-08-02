Суд оправдал бывшего гендиректора ЛОТ по делу о мошенничестве при изготовлении социальной рекламы

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес оправдательный приговор для бывшего генерального директора Ленинградского областного телевидения (ЛОТ) Андрея Мокрова, обвинявшегося в хищении почти 6 млн рублей при исполнении контракта, заключенного с комитетом по здравоохранению правительства Ленобласти на изготовление социальной рекламы. В приговоре суд отметил, что своими действиями господин Мокров нарушил финансовую дисциплину и законодательство о конкуренции, однако признаков мошенничества (ч.4 ст. 159 УК РФ) в его действиях не было, а заказанные работы были выполнены не по завышенной цене.

Суд признал необоснованными доводы гособвинения о том, что ролики должны были размещаться на телеканале в счет субсидий, а потому не нашел в действиях Андрея Мокрова состава преступления по инкриминируемой ему статье. При этом в приговоре отмечается, что переквалификация на другую статью уголовного кодекса о присвоении или растрате (ст. 160 УК РФ) нарушило бы права обвиняемого, а потому не могло быть произведено судом в рамках данного уголовного дела.

Напомним, что в рамках процесса прокуратура, вопреки обвинительному заключению, заявляла, что заказанные ролики вовсе не были показаны по телевидению. Таким образом, доводы гособвинения были отвергнуты как не нашедшие подтверждения в рамках судебного следствия.

Ранее экспертиза установила, что средний диапазон рыночной стоимости на изготовление такой социальной рекламы составил 12,4 млн рублей при запрошенных господином Мокровым 7,8 млн руб.

Марина Царева