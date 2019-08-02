В Свердловской области откроют девять новых виртуальных концертных залов

До конца года в Свердловской области откроются девять виртуальных концертных залов, сообщила на пресс-конференции министр культуры региона Светлана Учайкина. По ее словам, шесть будут открыты на средства из федерального бюджета, три — за счет областного.

Сейчас в Свердловской области 70 виртуальных залов в таких населенных пунктах, как Камышлов, Красноуфимск, Тугулым, Качканар, Серов, Гари и Таборы. В них транслируются как в прямом эфире, так и в записи концерты ведущих российских и мировых исполнителей из свердловской филармонии. «Они дают возможность присутствовать на концертах, которые проходят в нашей филармонии, не выезжая из своего города»,— пояснила госпожа Учайкина.

По ее словам, на ремонт учреждений культуры в рамках нацпроекта «Культура» выделят свыше 1 млрд руб., из них 600 млн руб. из федерального бюджета, 300 млн руб. из областного, остальные из средств муниципалитетов. В конце октября отремонтируют здание, в которое переедет Новоуральский театр кукол. Театры кукол в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле заявлены в федеральную программу на следующий год. В октябре закончат ремонт семи сельских домов культуры в четырех муниципалитетах. «В поселке Пелым откроют ДК, который люди ждали 15 лет. Сейчас в Дружинино заканчиваем ремонт. На культурный центр в Каменск-Уральском выделят средства в 2021 году» – сказала госпожа Учайкина.

Елена Горшкова