В Удмуртии отменили незаконное постановлении полиции об отказе в возбуждении уголовного дела по угону автомобиля

Прокуратура Селтинского района Удмуртии отменила незаконное постановление полиции об отказе в возбуждении уголовное дела по угону автомобиля пенсионера в связи с незначительностью причиненного ущерба. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа по республике.

Потерпевший пояснил работнику прокуратуры, что его автомобиль ВАЗ 21074 могли угнать в ночь на 26 июня 2019 года, поскольку машина стояла не на том месте, где он ее оставил, пробег на спидометре был увеличен на несколько десятков километров, а в баке осталось лишь около четырех литров бензина. При этом в машине были повреждены рулевая колонка и провода замка зажигания.

Личность подозреваемого установили на следующий день после отмены постановления полиции. Им оказался местный житель. В отношении потенциального угонщика возбудили уголовное дело по ст.166 ч.1 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Материалы дела направлены на рассмотрение в суд.