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Руководителю «Мостоотряда №123» присвоено звание «Заслуженный строитель РФ»

Руководителю филиала ЗАО «Уралмостострой» – «Мостоотряд №123» Юрию Истягину присвоено почетное звание «Заслуженный строитель РФ». Также это звание было присвоено монтажнику «Мостоотряда №123» Сергею Попову. Соответствующий указ президента Российской Федерации Владимира Путина был подписан 17 июля и опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Юрий Истягин возглавлял «Мостоотряд №123» с 2006 года. В 2011 году он покинул должность, но через два года господин Истягин вернулся.

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