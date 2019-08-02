Судить матч «Краснодара» с «Зенитом» будет арбитр ФИФА Алексей Еськов из Москвы

Главным судьей футбольного матча 4-го тура РПЛ этого сезона между «Зенитом» и «Краснодаром», который состоится 3 августа в Санкт-Петербурге, назначен 40-летний арбитр ФИФА Алексей Еськов из Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе краснодарского клуба.

Сообщается, что Алексей Еськов в Премьер-Лиге дебютировал в сезоне 2009 года, а в конце 2010-го получил статус арбитра ФИФА. Игры с участием «Краснодара» он судил 25 раз. В них краснодарский клуб одержал 14 побед, семь матчей сыграл вничью и потерпел четыре поражения. «Зенит» провел 31 игру при судействе Еськова, в которых выиграл 22 раза. Встречи между «Краснодаром» и «Зенитом» арбитр судил трижды: ничья и два проигрыша «Краснодара».

Ассистировать Алексею Еськову на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге будут 40-летний Владислав Назаров из Невинномысска и 32-летний Константин Шаламберидзе из Москвы.

Василий Хитрых