Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Ростове за пять лет снизилась на 3,2%

В июле текущего года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Ростове на месяц составила почти 14,4 тыс. руб., сообщает сайт для поиска недвижимости по России Domofond.ru. Отмечается, что сейчас стоимость аренды ниже, чем пять лет назад.

Так, по данным сервиса, в июле 2014 года однокомнатную квартиру в Ростове можно было снять в среднем за почти 14,9 тыс. руб. Таким образом, цена за пять лет снизилась на 3,2%.

Специалисты портала Domofond.ru проанализировали, как изменились арендные ставки в 73 крупных городах России. выяснилось, что аренда квартир подорожала только в 27 городах, а в 46 цены на аренду снизились. Больше других

увеличилась арендная ставка в Череповце на 26,8% и в Сочи на 22,6%. В Калуге долгосрочная аренда за пять лет подешевела на 25,1%.

Кристина Федичкина