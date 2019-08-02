На Кубани за невыплату зарплаты сотруднику будут судить бизнесмена

Ленинградский межрайонный СО СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя. Он подозревается в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы разнорабочему (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Санкции данной статьи предполагают до трех лет лишения свободы.

Как сообщили в ведомстве, с апреля по май 2019 года бизнесмен, занимающийся строительными и отделочными работами, не платил зарплату разнорабочему, который трудился на одном из объектов в станице Староминской. В результате накопилась задолженность на сумму более 21 тыс. руб. При этом, как уточняют следователи, у подозреваемого была возможность погасить долг перед мужчиной, но он использовал деньги на иные нужды.

В настоящее время назначена судебно- бухгалтерская экспертиза.

Василий Хитрых