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Фото: Василий Александров / Коммерсантъ

Липецкая энергосбытовая компания резко нарастила чистую прибыль

ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» (ЛЭСК) за первую половину 2019 года получило 330,6 млн руб. чистой прибыли, следует из отчетности компании по РСБУ. При этом в январе-июне 2018 года компания получила 2,45 млн руб. прибыли. За тот же период выручка увеличилась лишь на 3,8% до 5,7 млрд руб. У ЛЭСК более чем в пять раз выросли прочие доходы (до 568 млн руб.) при снижении прочих расходов менее чем в полтора раза (до 277,4 млн руб.). По собственным данным, ЛЭСК — крупнейший поставщик электроэнергии в Липецкой области, обслуживающий 14 тыс. организаций и более 550 тыс. человек.

Олег Мухин


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