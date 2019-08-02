Администрация предложила ограничить повторное внесение кандидатур на звание почетного гражданина Перми

Глава Перми Дмитрий Самойлов внес в городскую думу поправки к положению о звании «Почетный гражданин города Перми». Глава города предлагает направлять инициативы по присвоению почетного звания одному и тому же кандидату не чаще чем раз в пять лет. Согласно действующей редакции положения, предложения по одному и тому же кандидату можно направлять не более трех раз в пять лет. Предполагается, что этот проект будет рассмотрен на августовском заседании Пермской думы.

Звание «Почетный гражданин города Перми» присваивается не более чем двум гражданам в год (либо трем людям, в связи с юбилейной датой города Перми).

Решение о присвоении звания принимается Пермской думой по итогам работы комиссии по рассмотрению кандидатур при главе города. Почетные граждане Перми имеют право на получение ежегодной денежной выплаты в размере 100 тыс. руб.