Введена самая короткая трасса до аэропорта «Гагарин»

В Саратовском районе открыт построенный Южный автодорожный подход к новому аэропорту «Гагарин». Как пояснил губернатор Валерий Радаев, при строительстве воздушной гавани использовалась большегрузная техника, которая разрушила дорогу, поэтому трассу пришлось строить «фактически заново».

Глава региона назвал эту дорогу «одной из лучших» в области. Она также является наиболее коротким маршрутом до аэропорта.

Трасса соединяет четыре населенных пункта, в котором постоянно проживает 7 тыс. человек, в летний период - еще около 30 тыс. дачников.

Дорога «Саратов – Дубки – Новая Липовка» является дублером Северного автоподхода к аэропорту «Гагарин». Южный автоподход на 20 км короче первой трассы.

Марина Ковалева