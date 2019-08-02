Подозреваемый в инциденте с перевернувшимся батутом с детьми в Тольятти предстанет перед судом

Главный инженер неназванного ООО из Тольятти подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК по Самарской области.

«По версии следствия, 1 июня 2019 года обществом с ограниченной ответственностью эксплуатировался надувной батут в нарушении требований безопасности жизни и здоровья потребителей»,– говорится в сообщении.

В частности, балластная система надувного батута была закреплена ненадлежащим образом. В результате из-за сильного ветра, дувшего со скоростью более 8 м/с, объект опрокинулся. От этого пострадали двое малолетних детей 2011 и 2013 года рождения.

По этому факту было возбуждено уголовное дело. Ранее главный инженер компании возместил ущерб потерпевшей стороне. С учетом этого обстоятельства и того, что мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности, следователи решили ходатайствовать о прекращении его преследования и назначении ему штрафа.

Георгий Портнов