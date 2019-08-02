На повышение производительности труда на предприятиях Кубани выделят 155 млн рублей

На обучение сотрудников и модернизацию рабочих мест на промышленных, строительных, сельскохозяйственных и других предприятиях Краснодарского края будет выделено более 155,4 млн руб. Средства будут предоставляться в виде субсидий из федерального и регионального бюджетов. Таким образом, Федерация готова поддержать производительность труда на Кубани в 2019 году в объеме 60 млн руб., регион – на 95,4 млн руб.

Как сообщили в краевой администрации, для получении субсидии выручка предприятий должна составлять от 400 млн до 30 млрд руб., они не должны иметь налоговой задолженности, а доля иностранного капитала не должна превышать 25%. «Желающим стать участниками проекта нужно пройти регистрацию на сайте производительность.рф и заключить соглашение с министерством экономики края», – прокомментировали в региональном министерстве экономики. Планируется в этом году задействовать в проекте 34 предприятия Кубани.

Василий Хитрых