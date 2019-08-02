Правительство договорилось с инвестором о строительстве в Самарской области экотехнопарка

АО «Экостройресурс», правительство Самарской области и администрация Волжского района подписали инвестиционный меморандум о строительстве экотехнопарка «Зелененький». Речь идет о строительстве высоконагружаемого полигона твердых коммунальных отходов и мусоросортировочного комплекса «Зелененький». Об этом сообщает правительство региона.

«Компания планирует вложить в строительство этого проекта более 1,5 млрд руб. Возвести высоконагружаемый полигон твердых коммунальных отходов и мусоросортировочный комплекс планируется в декабре 2022 года»,– говорится в сообщении.

Площадь объектов составит 338 тыс. кв. м. На их территории планируется создание минимум 156 новых рабочих мест.

Георгий Портнов