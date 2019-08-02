На Урале ГИБДД будет аннулировать регистрацию авто за тонировку

Управление ГИБДД по Свердловской области начнет аннулировать регистрацию автомобиля за незаконную тонировку, а также заниженную подвеску. Такое решение принято из-за увеличения количества автомобилей, не соответствующих требованиям, сообщили в ведомстве.

«Это касается случаев, когда на стекла автомобиля нанесена тонировочная пленка, ограничивающая обзор водителя, а также внесены не санкционированные изменения в конструкцию (занижена подвеска, изменена система выхлопа)»,— рассказали в пресс-службе ГИБДД.

Обычно при выявлении нарушений инспекторы дают водителям десять дней на их устранение. В случае неисполнения требований водителей могут оштрафовать, также возможен административный арест. Сейчас если водителю ранее выдавалось требование об устранении нарушений, а он его не исполнил, автоинспекторы вправе составить протокол на аннулирование регистрации автомобиля.

«Чтобы возобновить регистрацию транспортного средства, водитель должен пройти сверку номеров и агрегатов, заплатить госпошлину и получить другие регистрационные знаки. Но прежде водитель обязан привести транспортное средство в состояние, соответствующее требованиям закона»,— рассказали в ГИБДД. С начала года ведомство выдало свердловском водителям почти 800 требований об устранении нарушений.

Яна Рустамова