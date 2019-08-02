Сбербанк расширит сеть офисов для бизнеса

Количество офисов по обслуживанию юрлиц вырастет до конца года на треть в регионах юга России и Северного Кавказа.

2 августа 2019 года, — Сбербанк почти на 30% увеличит сеть отделений по обслуживанию корпоративных клиентов к концу этого года.

Эта мера позволит сделать обслуживание бизнеса более доступным. В июле количество филиалов банка, в которых юридические лица могут получить банковские услуги, выросло до 230 офисов. При этом в 179 из них клиенты смогут не только получить все необходимые услуги по ведению счета, но и непосредственно открыть счет. Предоставление услуг для предпринимателей будет организовано на базе действующей розничной сети.

На сегодняшний день клиентская база Сбербанка в ЮФО насчитывает более 252 тысяч корпоративных клиентов, из которых 91 тыс. находятся в Краснодарском крае, более 61 тыс. – в Ростовской области, свыше 47 тыс. - в Ставропольском крае и около 53 тыс. - в республиках Северного Кавказа.

Сбербанк также продолжает развивать собственные онлайн-сервисы, доступ к которым возможен и без посещения офиса. Подобные возможности реализуются на базе платформы «Сбербанк Бизнес Онлайн». В июле банк начал кредитовать юрлица в течение нескольких часов с момента поступления заявки, исключая посещение банка.

Ирина Ткаченко, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка России:: «Сервисы Сбербанка становятся более доступными и эффективными. Именно поэтому они находят все больший отклик среди наших партнеров. В первом полугодии мы добились рекордного показателя по объему кредитного портфеля в сегменте малого бизнеса, который впервые превысил отметку в 50 млрд рублей. Во многом это результат эффективной работы как в оффлайн, так и онлайн-каналах взаимодействия с нашими клиентами».

Ознакомиться с полным перечнем отделений по обслуживанию юридических лиц можно на сайте Сбербанка.