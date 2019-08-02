Директора центра дополнительного образования Красновишерска осудили за незаконные премии

Красновишерским районным судом Пермского края рассмотрено уголовное дело в отношении руководителя МБУ «Центр дополнительного образования». Как сообщает пресс-служба прокуратуры, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Установлено, что директор учреждения в период с июля 2014-го по декабрь 2017 года незаконно начислил себе премии в размере более 160 тыс. руб. Суд, с учетом позиции государственного обвинения, признал руководителя центра виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций органов государственной власти и местного самоуправления в государственных и муниципальных учреждениях сроком на два года.