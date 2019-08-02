Курские власти призывают аграриев закончить уборку урожая до 10 августа

Власти Курской области обеспокоены снижением темпов уборки урожая в регионе. Из сообщения обадминистрации следует, что три района (Беловский, Суджанский и Глушковский) уже завершили уборку, но в ряде районов убрано лишь около 50%. Всего обмолочено 72% площадей под ранними зерновыми (574 тыс. га).

«Понятно, что влияют погодные условия, но нужно проанализировать, есть ли иные негативно влияющие факторы»,— отметил в ходе профильного совещания врио губернатора Роман Старовойт. Сейчас на темпы уборочных работ негативно влияют осадки. При этом, к примеру, ячменя предстоит убрать еще 40%, и замгубернатора Алексей Золотарев призвал немедленно переключиться на обмолот этой культуры в ближайшие дни. Среди причин снижения темпов уборки — не только невозможность выехать в поля из-за дождей, но и недостаток сушильных мощностей и нехватка техники в отдельных хозяйствах. В обладминистрации призвали аграриев завершить уборку до 10 августа.

Олег Мухин