Жителя Кубани подозревают в ложном сообщении о бомбе на ЖД-вокзале в Ростове

В отношении жителя станицы Староминской Краснодарского края возбуждено уголовное дело по факту ложного сообщения о готовящемся взрыве ростовского железнодорожного вокзала (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ростовской транспортной прокуратуры

По версии следствия, мужчина в июле 2019 года позвонил в полицию и сообщил о готовящемся взрыве на главном железнодорожном вокзале станции Ростов-Главный. В результате обследования вокзала взрывчатых веществ и взрывных устройств специалисты не обнаружили. Отмечается, что подозреваемый в ходе опроса признал факт звонка и заведомо ложного сообщения. Расследование продолжается.

Кристина Федичкина