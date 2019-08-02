В Челябинск суд закрыл цех, где коптили зараженного паразитами язя, на 50 суток

Калининский районный суд Челябинска приостановил деятельность индивидуального предпринимателя, организовавшего цех по производству копченой рыбы, из-за которой несколько десятков горожан заболели острым описторхозом. Работа предприятия приостановлена на 50 суток, сообщает пресс-служба суда.

В начала июля в Челябинске было зарегистрировано 34 случая этого заболевания. По данным Роспотребнадзора, причиной стало потребление в пищу копченого язя. Из магазинов изъяли более 6 т рыбы.

Согласно материалам дела, в ходе внеплановой проверки ИП специалисты Роспотребнадзора выявили существенные нарушения требований действующего законодательства при производстве рыбной продукции. В рыбе по результатам исследования обнаружены жизнеспособные личинки описторхиса. Цех временно закрыли, по фактам нарушений возбудили административное дело по ст. 6.3 КоАП РФ (арушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Представители Роспотребнадзора просили суд вынести наказание в виде приостановления деятельности на максимальный срок – 90 суток, исходя из большого количества пострадавших и многочисленных нарушений, для устранения которых требуется много времени. Предприниматель сообщил, что пытается устранить нарушения: на предприятии начался ремонт, сотрудники прошли медицинские комиссии, разработана программа производственного контроля. Подтвердить документально часть фактов он не смог.

В результате суд, с учетом смягчающих обстоятельств (признание вины, частичное устранение нарушений), вынес решение о приостановке работы цеха на 50 дней. Постановление вступило в законную силу.