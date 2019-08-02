Управление здравоохранения Ростова перенесено в другое здание

Ростовское правление здравоохранения сменило адрес, сообщает пресс-служба администрации города. Теперь учреждение находится по ул. Пушкинская, 176/91, где ранее размещался МФЦ.

Ранее службы Управления здравоохранения города располагались в здании по ул. 15-линия, 11/11. Это здание признано памятником культурного наследия. «Размещение здесь служб управления создавало определенные неудобства как жителям дома, так и посетителям, особенно из числа маломобильных групп населения — лестничный марш с первого по второй этаж не позволял организовать доступ инвалидов-колясочников в здание»,— отмечается в сообщении.

Кристина Федичкина