Пресс-конференция КПРФ в Казани завершилась стычкой с кандидатом «Коммунистов России»

Пресс-конференция по поводу возможной отставки первого секретаря татарстанского отделения КПРФ Хафиза Миргалимова завершилась скандалом с участием «Коммунистов России». Кандидат этой партии в Госсовет Татарстана Василий Новиков ворвался в зал, где проходила встреча с журналистами, взял микрофон и заявил, что представители КПРФ в республике являются «лжецами».

В качестве примера господин Новиков вспомнил, как в 2015 году партийцы распространили газеты, где заявили, о шантаже, обмане, фальсификациях и насилии со стороны «Коммунистов России». Позднее суд признал эту информацию недействительной и обязал КПРФ ее опровергнуть. По словам Василия Новикова, партийцы якобы до сих пор этого не сделали.

Между господином Новиковым и представителями КПРФ завязалась небольшая потасовка. После этого кандидат «Коммунистов России» покинул офис оппонентов.

Напомним, КПРФ и «Коммунисты России» зарегистрировали списки кандидатов на выборы в Госсовет (состоятся 8 ноября). На выборах 2014 года КПРФ получила 5,55% и провела трех депутатов в парламент. «Коммунисты России» набрали 2,4% и не преодолели проходной барьер. При этом уже после выборов Верховный суд России признал, что «Коммунисты России» не имели права участвовать в выборах. Иск против них подавала КПРФ.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"