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Жители Курчатовского района проголосовали за благоустройство Комсомольского проспекта

По итогам голосования на портале «Активный житель 74» челябинцы выбрали прогулочную зону, которая будет благоустроена в следующем году. Как сообщают в пресс-службе мэрии, больше всего голосов – 43,72% - набрала территория на Комсомольском проспекте от улицы Красного Урала до 40 лет Победы.

Сообщается, что в итоге реконструкции в прогулочной зоне установят детские площадки, скамейки, урны. Высадят цветы и кустарники. Также жители проголосовали за то, какое покрытие будет лучше для пешеходной зоны. Предпочтение было отдано тротуарной плитке, ее выбрали 65,58%.

Всего в опросе приняли участие 796 человек.

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