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Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ   |  купить фото

На Урале продлено штормовое предупреждение

3 августа в Свердловской области вновь ожидаются очень сильные дожди с порывистым ветром до 20 м/с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления МЧС.

«Спасатели призывают свердловчан не пренебрегать мерами безопасности. В период непогоды не планировать дальних поездок и походов, по мере возможности ограничить пребывание на улице. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра»,— предупредили в ведомстве.

По прогнозам синоптиков, дождливая погода сохранится в Свердловской области до конца недели. Днем температура будет меняться от +15 до +23. Ночью — от +6 до +12. В Екатеринбурге днем — от +14 до +23. Ночью — от +9 до +12.

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