К 2022 году в Удмуртии создадут три новых детских технопарка «Кванториум»

К 2022 году в Сарапуле, Глазове и Воткинске создадут три новых детских технопарка «Кванториум» площадью не менее 1 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Сегодня «Кванториум» существует только в Ижевске.

Кроме того, к 2020 году в республике появится мобильный «Кванториум» для сельской местности и малых городов. Мобильный технопарк будет располагаться на базе автомобиля Газель NEXT с семиместной кабиной и прицепа-фургона на базе BUSINESS VAN. Стоимость такого автомобиля составляет 7 млн руб.