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Работникам ООО «Башкирэнерго» присвоено звание заслуженного энергетика Республики Башкортостан

Врио главы Башкирии Радий Хабиров (слева) и заместитель директора — главный инженер ПО «ЦЭС» ООО «Башкирэнерго» Вадим Киреев

Врио главы Башкирии Радий Хабиров (слева) и заместитель директора — главный инженер ПО «ЦЭС» ООО «Башкирэнерго» Вадим Киреев

В Уфе состоялась церемония вручения государственных наград. Провел ее врио главы Башкирии Радий Хабиров. Он наградил орденами, званиями, знаками отличия, почетными грамотами и благодарностями 63 работников предприятий и учреждений различных отраслей. Среди награжденных — три работника ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятия АО «БЭСК», входящего в группу компаний АФК «Система»): заместитель директора — главный инженер ПО «ЦЭС» Вадим Киреев, заместитель директора по электросетевым услугам ПО «ОЭС» Альберт Фарвазов и начальник Нефтекамского района ПО «ИТиС» Радик Хамидуллин. Все они получили звание заслуженного энергетика РБ.


Радий Хабиров поздравил награжденных и поблагодарил их за обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии своим потребителям.

— Вы честно заслужили эти награды многолетним доблестным трудом, талантом и преданностью делу, — подчеркнул он.

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