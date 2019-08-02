Работникам ООО «Башкирэнерго» присвоено звание заслуженного энергетика Республики Башкортостан

Врио главы Башкирии Радий Хабиров (слева) и заместитель директора — главный инженер ПО «ЦЭС» ООО «Башкирэнерго» Вадим Киреев

В Уфе состоялась церемония вручения государственных наград. Провел ее врио главы Башкирии Радий Хабиров. Он наградил орденами, званиями, знаками отличия, почетными грамотами и благодарностями 63 работников предприятий и учреждений различных отраслей. Среди награжденных — три работника ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятия АО «БЭСК», входящего в группу компаний АФК «Система»): заместитель директора — главный инженер ПО «ЦЭС» Вадим Киреев, заместитель директора по электросетевым услугам ПО «ОЭС» Альберт Фарвазов и начальник Нефтекамского района ПО «ИТиС» Радик Хамидуллин. Все они получили звание заслуженного энергетика РБ.



Радий Хабиров поздравил награжденных и поблагодарил их за обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии своим потребителям.

— Вы честно заслужили эти награды многолетним доблестным трудом, талантом и преданностью делу, — подчеркнул он.