В Сочи закроют 260 точек по торговле курортными товарами и пищевыми продуктами

С начала лета в Сочи провели 11 проверки торговых точек во дворах частных домов и по пути на пляжи. В результате в Дагомысе, Имеретинской Низменности и микрорайоне Чкаловский правоохранительные органы обнаружили и потребовали закрыть свыше 260 объектов, занимающихся продажей курортных товаров и пищевых продуктов. Более того, в ряде домов со статусом ИЖС были обнаружены нелегальные столовые, сообщили в мэрии курорта.

По словам чиновников, в большинстве случаев у торговых точек или столовых во дворах частных домов нет разрешительных документов, и не соблюдаются меры безопасности. Контролеры из администрации города, полиции, пожарного надзора и представителей коммунальных предприятий курорта выявляют незаконное потребление воды и электричества и отключают нарушителей. В ряде случаев такие точки создают угрозу возникновения пожара, поскольку там находятся мангалы, а электропроводка зачастую ненадежная.

Уточняется, что торговцев во дворах частных домов через Росреестр будут побуждать изменить назначение земельного участка и легализовать бизнес.

Василий Хитрых