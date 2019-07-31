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Инвестициям ищут достойное применение

"Экономика региона". Приложение от , стр. 20

Сегодня в регионе реализуются 660 инвестпроектов на общую сумму 1,6 трлн руб. (данные администрации края на середину июля). При этом за первые шесть месяцев 2018 года на Кубани в активной стадии реализации находились лишь 354 крупных инвестпроекта стоимостью 1,4 трлн руб.


Проекты в сельском хозяйстве на Кубани выгодны по двум причинам: благодаря климату и хорошей логистике

Проекты в сельском хозяйстве на Кубани выгодны по двум причинам: благодаря климату и хорошей логистике

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

По сведениям краевого департамента инвестиций и развития МСП, по итогам I квартала 2019 года в экономику региона вложено 51,2 млрд руб. инвестиций в основной капитал, что составило 70% к уровню аналогичного периода прошлого года. Снижение обусловлено завершением в 2018 году ряда крупных проектов федерального уровня, реализуемых инфраструктурными монополиями и компаниями с государственным участием. Наибольшая инвестиционная активность по итогам первых трех месяцев текущего года зафиксирована в следующих видах экономической деятельности: транспортировка и хранение — 12,7 млрд руб. (26,9% от общекраевого объема инвестиций), обрабатывающие производства — 10,4 млрд руб. (26,2%) и развитие сельского хозяйства — 4,3 млрд руб. (10,8%).

По данным краевой администрации, одна из главных проблем, с которыми сталкивается инвестор на Кубани,— подключение к сетям. Зачастую сумма, которую необходимо заплатить за это, неподъемна даже для крупного инвестора. А из-за дефицита газа в юго-западной части края затягиваются сроки реализации более 100 крупных проектов. Чтобы привлечь еще больше инвестиций в регион, губернатор края поручил заняться синхронизацией планов инвестиционного развития муниципалитетов и сетевых компаний своему первому заместителю Андрею Алексеенко и вице-губернатору Василию Швецу.

На основе данных от министерств и департаментов администрации края „ЭР” составила топ-5 самых дорогих инвестпроектов, реализуемых сейчас на Кубани в сельском хозяйстве, промышленности, туристическо-курортной сфере.

Сельское хозяйство


  1. Строительство тепличного комбината в Тихорецком районе площадью 60 гектаров и стоимостью 12,6 млрд руб. Количество новых рабочих мест — 960. Комбинат планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году.
  2. Строительство зернового терминального комплекса в порту Тамань Темрюкского района. Предполагаемые инвестиции более 6,5 млрд руб. Планируется, что комплекс будет ежегодно переваливать 4,5 млн тонн зерна. Уже закончено строительство второй очереди, и ведутся подготовительные работы по третьей очереди.
  3. Строительство в Славянском районе плодо-хранилища на 60 тыс. тонн единовременного хранения и отделения переработки. Инвестиции — 3 млрд руб. Реализовать проект предстоит до 2022 года. Здесь же будет построен и завод по переработке фруктов. Для производства яблочного концентрата планируется ежегодно перерабатывать до 50 тыс. тонн фруктов. Количество рабочих мест — 100.
  4. Строительство завода по глубокой переработке сои в Тимашевском районе. Инвестиции свыше 1,8 млрд руб. Проект направлен на импортозамещение пищевой добавки — соевого изолята, который сегодня широко востребован в перерабатывающей промышленности. В России пока его не производят. Планируемое количество рабочих мест — более 240. Планируемые сроки реализации — 2020 год.
  5. Строительство племенного завода по разведению свиней «Свиноводческий селекционно-генетический центр» в Ейском районе. Стоимость инвестиций около 1,5 млрд руб. Количество рабочих мест — 100. Первую очередь селекционно-генетического центра планируется запустить в 2020 году. Производственная мощность комплекса составит 1,65 тыс. свиноматок маточного стада и более 40 тыс. голов свиней в год. Создаваемый животноводческий центр будет производить чистопородный племенной молодняк свиней пород йоркшир, ландрас и крупная белая, а также гибридных свиней.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства, в 2018 году в регионе было реализовано более 50-и сельскохозяйственных проектов на сумму в 40 млрд руб. В этом году планируется завершить реализацию еще 56-и стоимостью более 40 млрд. руб. Эти проекты направлены на увеличение производства овощей в защищенном грунте, плодов и ягод, мясо-молочной продукции. В целом на сегодняшний день в регионе в сфере АПК реализуется порядка 248 инвестиционных проектов на общую сумму более 150 млрд руб.

Одним из перспективных направлений в развитии промышленности региона является создание индустриальных парков. Они являются относительно новым, но уже популярным форматом, призванным аккумулировать инвестиции и усилия бизнеса на специально подготовленных для этого территориях

Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев отмечает, что инвестиции в сельское хозяйство имеют под собой благоприятную почву. «Учитывая тот факт, что сельскохозяйственная отрасль на Кубани является одной из ведущих, а также принимая во внимание хорошо развитую транспортную инфраструктуру края, наличие необходимого количества квалифицированных кадров, обладающих соответствующими профессиональными компетенциями, выгодные природно-климатические условия, экономическая почва для развития в регионе предприятий сельхозпереработки крайне благоприятная»,— сообщил он.

Эксперт также отмечает, что сельхозпродукция по определению относится к тому виду товаров, для которых короткое логистическое плечо между районом выращивания и местом переработки крайне важно. «Понятно, что везти в вагонах или грузовиках скоропортящиеся яблоки для производства пектина или зерно для производства глютена крайне невыгодно. То же самое относится и к заводам, производящим консервы или иные виды пищевой продукции. Так что развитие предприятий пищевой промышленности в регионе буквально диктуется целым рядом благоприятных обстоятельств»,— рассказал господин Коренев.

Темпы развития индустриальных парков края будут зависеть от внутреннего спроса на продукцию

Темпы развития индустриальных парков края будут зависеть от внутреннего спроса на продукцию

Промышленное производство


  1. Инвестиционные проекты «Комплексная модернизация инфраструктуры и расширение мощностей производства кислот» и «Расширение производства сложных минеральных удобрений» в Белореченском районе. Инвестор — ООО «ЕвроХим — Белореченские Минудобрения». Период реализации — 2018–2023 годы. Объем инвестиций — 15 млрд руб. В рамках проектов планируется комплексная модернизация и расширение производственных мощностей ООО «ЕвроХим — Белореченские Минудобрения».
  2. Строительство вагонного ремонтного депо АО «ВРК-1» в Крымском районе. Инвестор — АО «Вагонная ремонтная компания — 1». Период реализации — 2019–2021 годы. Объем инвестиций — 6,7 млрд руб. Проект предполагает строительство автоматизированного вагоноремонтного депо с применением современных технологических решений по автоматизации и роботизации технологических процессов.
  3. Инвестиционный проект Индустриальный парк «Достояние» реализуется на территории Кавказского района. Инвестор — ООО «Управляющая компания «Индустриальный парк „Достояние”». Период реализации — 2018–2023 годы. Объем инвестиций — 5,3 млрд руб. На территории парка разместятся предприятия пищевой и целлюлозно-бумажной промышленности.
  4. Строительство пятой очереди метизного цеха №2 в ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод». Период реализации проекта 2018–2019 годы. Объем инвестиций — 3,2 млрд руб. Проектом предусматривается организация производства холоднодеформированной арматуры и качественной стальной низкоуглеродистой проволоки методом волочения.
  5. Проект ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» в Краснодаре. Период реализации — 2018–2025 годы. Объем инвестиций — 3 млрд руб. В рамках проекта планируется организация производства крупногабаритного технологического оборудования: токарно-карусельных станков, обрабатывающих центров, обрабатывающих центров с подвижным порталом, комплексов переменной компоновки.

Алексей Коренев отмечает, что одним из перспективных направлений в развитии промышленности региона является создание индустриальных парков. «Индустриальные парки — относительно молодая, но уже довольно модная тема, призванная аккумулировать инвестиции и усилия бизнеса на территориях, максимально адаптированных к тому, чтобы этот бизнес работал как можно более эффективно»,— рассказал эксперт.

Он также считает, что наличие в одном месте логистических площадей, офисной и производственной недвижимости, транспортных, энергетических и иных коммуникаций действительно позволяет при грамотном подходе заметно повысить отдачу от инвестиций в тот или иной проект. «Так что нет сомнений, что индустриальные парки на Кубани будут развиваться и далее. Насколько высокими темпами, покажет состояние внутреннего спроса и ситуация с отечественной и мировой экономикой. В случае ее замедления и вхождения в виток очередного экономического кризиса (а такие перспективы сейчас вполне реальны), темпы развития индустриальных парков, конечно, снизятся. Однако, в целом данное направление выглядит весьма перспективным»,— заключил господин Коренев.

По итогам I квартала 2019 года в экономику региона вложено 51,2 млрд руб. инвестиций в основной капитал, что составило 70% к уровню аналогичного периода прошлого года. Снижение обусловлено завершением в 2018 году ряда крупных проектов федерального уровня, реализуемых инфраструктурными монополиями и компаниями с государственным участием

Как сообщили в департаменте промышленной политики региона, сегодня на Кубани существуют два индустриальных парка: «Краснодар» и «Компрессорный», оба расположены в краевой столице. Сейчас в Минпромторге России проходит процедуру подтверждения федеральным требованиям индустриальный парк «Кубань» в промышленной зоне Усть-Лабинска. В планах создание «Краун парка» в ст. Новотитаровской Динского района, здесь уже работает один резидент. Ведется работа по созданию парка «Восточная промышленная зона». Департаментом промышленной политики края проведена работа с ресурсоснабжающими организациями по обеспечению его территории инженерными коммуникациями. В частности определен план подключения к сетям водо- и газоснабжения, разработаны схемы систем водоотведения и ливневой канализации, проработан вопрос строительства дорог. В настоящее время департаментом проводится поиск инвесторов для создания управляющей компании. Также идет работа с инвесторами по созданию сети индустриальных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства в Армавире, Брюховецком, Крыловском и других районах.

Санаторно-курортная отрасль


  1. Строительство бальнеологического термального комплекса — семейного курорта «Кремниевы термы» в Мостовском районе. Сумма инвестиций — более 3 млрд руб. С выходом на проектные мощности комплекс сможет принять более 250 тыс. отдыхающий в год. Реализация проекта позволит создать не менее 800 новых рабочих мест.
  2. Реконструкция пансионата «Олимпийский» в 4-звездочный апарт-отель под брендом международного гостиничного оператора Accor Hotels в Сочи. Емкость номерного фонда — 442 номера. Объем инвестиций — 2,3 млрд руб. Благодаря реализации проекта в крае появится 300 новых рабочих мест.
  3. Проект «Строительство парка развлечений „Книга Джунглей” в Анапе. Объем капитало­вложений — 1,5 млрд руб. На территории парка города-курорта предполагается построить современный комплекс аттракционов для взрослых и детей. Инвестор ведет работы по благоустройству территории и приступил к монтажу оборудования, одним из аттракционов станет 70-метровое колесо обозрения. Планируется, что проект будет реализован в этом году. Запуск объекта в эксплуатацию позволит создать 150 новых рабочих мест.
  4. Строительство санаторного комплекса категории 5 звезд в Анапе. Инвестиции — 1 млрд руб. Планируется, что к 2021 году будут созданы два отеля „FIONF” и „GREAT&EIGHT” с общим номерным фондом 490 номеров различной вместимости. Ввод объектов в эксплуатацию позволит создать 240 новых рабочих мест.
  5. Строительство гостиницы «Абрау Light» категории 4 звезды в Абрау-Дюрсо. Вместимость 220 койко-мест. Объем инвестиций — более 800 млн руб. С запуском объекта в эксплуатацию планируется создать 166 новых рабочих мест.

На Кубани идет модернизация рынков

Около 30 млн рублей направят собственники ярмарок на их реконструкцию

Помимо крупного бизнеса, свою долю во вложенных в экономику края инвестициях имеет и небольшой бизнес. В частности, по данным департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края, на сегодняшний день заключено десять протоколов о намерениях с собственниками рынков и ярмарок региона, еще пять находятся в стадии подписания. Документы подразумевают реконструкцию торговых площадей и благоустройство территории. По информации хозяйствующих субъектов, объем инвестиций, который планируется вложить в это, составляет около 30 млн руб.

В качестве примера сотрудничества власти и бизнеса департамент потребительской сферы приводит реконструкцию ярмарки ООО ТЦ «Биоинженер», расположенной в Краснодаре. Здесь модернизированы несколько магазинов, построен новый рыбный павильон и многое др. Сейчас на объекте идут работы по благоустройству территории. Объем планируемых инвестиций — 2,5 млн. руб.

В ходе достигнутых договоренностей с организатором ярмарки в Белореченске ИП Кессиди А.С. в текущем году проведена реконструкция торговых прилавков, проведены работы по переоформлению входной группы ярмарки и замене кровли. Объем инвестиций составил — 5 млн. руб. По имеющейся в департаменте информации, сейчас ведется реконструкция в ТК ООО «Выбор» (Староминский район), ТК ООО КТК «Центральный» (Каневской район), ярмарке ПК «Союз» (Кореновский район).

Как пояснили в министерстве курортов региона, в настоящее время на Кубани в активной стадии реализации находится 18 соглашений в инвестиционной сфере санаторно-курортного и туристского комплекса края на общую сумму 17,3 млрд руб.

«Несмотря на тот факт, что по итогам прошедшего года Крым составил с точки зрения туристических потоков определенную конкуренцию курортам Краснодарского края, туристическая привлекательность Кубани остается на крайне высоком уровне. Отчасти тому способствует и переориентация туризма с внешнего на внутренний из-за снижения реальных располагаемых доходов населения. Так что нет сомнений, что туристическая отрасль региона и далее будет развиваться достаточно высокими темпами»,— рассказал Алексей Коренев.

Андрей Ульченко


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