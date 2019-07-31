Инвестициям ищут достойное применение

Сегодня в регионе реализуются 660 инвестпроектов на общую сумму 1,6 трлн руб. (данные администрации края на середину июля). При этом за первые шесть месяцев 2018 года на Кубани в активной стадии реализации находились лишь 354 крупных инвестпроекта стоимостью 1,4 трлн руб.

Проекты в сельском хозяйстве на Кубани выгодны по двум причинам: благодаря климату и хорошей логистике Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

По сведениям краевого департамента инвестиций и развития МСП, по итогам I квартала 2019 года в экономику региона вложено 51,2 млрд руб. инвестиций в основной капитал, что составило 70% к уровню аналогичного периода прошлого года. Снижение обусловлено завершением в 2018 году ряда крупных проектов федерального уровня, реализуемых инфраструктурными монополиями и компаниями с государственным участием. Наибольшая инвестиционная активность по итогам первых трех месяцев текущего года зафиксирована в следующих видах экономической деятельности: транспортировка и хранение — 12,7 млрд руб. (26,9% от общекраевого объема инвестиций), обрабатывающие производства — 10,4 млрд руб. (26,2%) и развитие сельского хозяйства — 4,3 млрд руб. (10,8%).

По данным краевой администрации, одна из главных проблем, с которыми сталкивается инвестор на Кубани,— подключение к сетям. Зачастую сумма, которую необходимо заплатить за это, неподъемна даже для крупного инвестора. А из-за дефицита газа в юго-западной части края затягиваются сроки реализации более 100 крупных проектов. Чтобы привлечь еще больше инвестиций в регион, губернатор края поручил заняться синхронизацией планов инвестиционного развития муниципалитетов и сетевых компаний своему первому заместителю Андрею Алексеенко и вице-губернатору Василию Швецу.

На основе данных от министерств и департаментов администрации края „ЭР” составила топ-5 самых дорогих инвестпроектов, реализуемых сейчас на Кубани в сельском хозяйстве, промышленности, туристическо-курортной сфере.

Сельское хозяйство

Строительство тепличного комбината в Тихорецком районе площадью 60 гектаров и стоимостью 12,6 млрд руб. Количество новых рабочих мест — 960. Комбинат планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году. Строительство зернового терминального комплекса в порту Тамань Темрюкского района. Предполагаемые инвестиции более 6,5 млрд руб. Планируется, что комплекс будет ежегодно переваливать 4,5 млн тонн зерна. Уже закончено строительство второй очереди, и ведутся подготовительные работы по третьей очереди. Строительство в Славянском районе плодо-хранилища на 60 тыс. тонн единовременного хранения и отделения переработки. Инвестиции — 3 млрд руб. Реализовать проект предстоит до 2022 года. Здесь же будет построен и завод по переработке фруктов. Для производства яблочного концентрата планируется ежегодно перерабатывать до 50 тыс. тонн фруктов. Количество рабочих мест — 100. Строительство завода по глубокой переработке сои в Тимашевском районе. Инвестиции свыше 1,8 млрд руб. Проект направлен на импортозамещение пищевой добавки — соевого изолята, который сегодня широко востребован в перерабатывающей промышленности. В России пока его не производят. Планируемое количество рабочих мест — более 240. Планируемые сроки реализации — 2020 год. Строительство племенного завода по разведению свиней «Свиноводческий селекционно-генетический центр» в Ейском районе. Стоимость инвестиций около 1,5 млрд руб. Количество рабочих мест — 100. Первую очередь селекционно-генетического центра планируется запустить в 2020 году. Производственная мощность комплекса составит 1,65 тыс. свиноматок маточного стада и более 40 тыс. голов свиней в год. Создаваемый животноводческий центр будет производить чистопородный племенной молодняк свиней пород йоркшир, ландрас и крупная белая, а также гибридных свиней.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства, в 2018 году в регионе было реализовано более 50-и сельскохозяйственных проектов на сумму в 40 млрд руб. В этом году планируется завершить реализацию еще 56-и стоимостью более 40 млрд. руб. Эти проекты направлены на увеличение производства овощей в защищенном грунте, плодов и ягод, мясо-молочной продукции. В целом на сегодняшний день в регионе в сфере АПК реализуется порядка 248 инвестиционных проектов на общую сумму более 150 млрд руб.

Одним из перспективных направлений в развитии промышленности региона является создание индустриальных парков. Они являются относительно новым, но уже популярным форматом, призванным аккумулировать инвестиции и усилия бизнеса на специально подготовленных для этого территориях

Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев отмечает, что инвестиции в сельское хозяйство имеют под собой благоприятную почву. «Учитывая тот факт, что сельскохозяйственная отрасль на Кубани является одной из ведущих, а также принимая во внимание хорошо развитую транспортную инфраструктуру края, наличие необходимого количества квалифицированных кадров, обладающих соответствующими профессиональными компетенциями, выгодные природно-климатические условия, экономическая почва для развития в регионе предприятий сельхозпереработки крайне благоприятная»,— сообщил он.

Эксперт также отмечает, что сельхозпродукция по определению относится к тому виду товаров, для которых короткое логистическое плечо между районом выращивания и местом переработки крайне важно. «Понятно, что везти в вагонах или грузовиках скоропортящиеся яблоки для производства пектина или зерно для производства глютена крайне невыгодно. То же самое относится и к заводам, производящим консервы или иные виды пищевой продукции. Так что развитие предприятий пищевой промышленности в регионе буквально диктуется целым рядом благоприятных обстоятельств»,— рассказал господин Коренев.

Темпы развития индустриальных парков края будут зависеть от внутреннего спроса на продукцию

Промышленное производство

Инвестиционные проекты «Комплексная модернизация инфраструктуры и расширение мощностей производства кислот» и «Расширение производства сложных минеральных удобрений» в Белореченском районе. Инвестор — ООО «ЕвроХим — Белореченские Минудобрения». Период реализации — 2018–2023 годы. Объем инвестиций — 15 млрд руб. В рамках проектов планируется комплексная модернизация и расширение производственных мощностей ООО «ЕвроХим — Белореченские Минудобрения». Строительство вагонного ремонтного депо АО «ВРК-1» в Крымском районе. Инвестор — АО «Вагонная ремонтная компания — 1». Период реализации — 2019–2021 годы. Объем инвестиций — 6,7 млрд руб. Проект предполагает строительство автоматизированного вагоноремонтного депо с применением современных технологических решений по автоматизации и роботизации технологических процессов. Инвестиционный проект Индустриальный парк «Достояние» реализуется на территории Кавказского района. Инвестор — ООО «Управляющая компания «Индустриальный парк „Достояние”». Период реализации — 2018–2023 годы. Объем инвестиций — 5,3 млрд руб. На территории парка разместятся предприятия пищевой и целлюлозно-бумажной промышленности. Строительство пятой очереди метизного цеха №2 в ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод». Период реализации проекта 2018–2019 годы. Объем инвестиций — 3,2 млрд руб. Проектом предусматривается организация производства холоднодеформированной арматуры и качественной стальной низкоуглеродистой проволоки методом волочения. Проект ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» в Краснодаре. Период реализации — 2018–2025 годы. Объем инвестиций — 3 млрд руб. В рамках проекта планируется организация производства крупногабаритного технологического оборудования: токарно-карусельных станков, обрабатывающих центров, обрабатывающих центров с подвижным порталом, комплексов переменной компоновки.

Алексей Коренев отмечает, что одним из перспективных направлений в развитии промышленности региона является создание индустриальных парков. «Индустриальные парки — относительно молодая, но уже довольно модная тема, призванная аккумулировать инвестиции и усилия бизнеса на территориях, максимально адаптированных к тому, чтобы этот бизнес работал как можно более эффективно»,— рассказал эксперт.

Он также считает, что наличие в одном месте логистических площадей, офисной и производственной недвижимости, транспортных, энергетических и иных коммуникаций действительно позволяет при грамотном подходе заметно повысить отдачу от инвестиций в тот или иной проект. «Так что нет сомнений, что индустриальные парки на Кубани будут развиваться и далее. Насколько высокими темпами, покажет состояние внутреннего спроса и ситуация с отечественной и мировой экономикой. В случае ее замедления и вхождения в виток очередного экономического кризиса (а такие перспективы сейчас вполне реальны), темпы развития индустриальных парков, конечно, снизятся. Однако, в целом данное направление выглядит весьма перспективным»,— заключил господин Коренев.

По итогам I квартала 2019 года в экономику региона вложено 51,2 млрд руб. инвестиций в основной капитал, что составило 70% к уровню аналогичного периода прошлого года. Снижение обусловлено завершением в 2018 году ряда крупных проектов федерального уровня, реализуемых инфраструктурными монополиями и компаниями с государственным участием

Как сообщили в департаменте промышленной политики региона, сегодня на Кубани существуют два индустриальных парка: «Краснодар» и «Компрессорный», оба расположены в краевой столице. Сейчас в Минпромторге России проходит процедуру подтверждения федеральным требованиям индустриальный парк «Кубань» в промышленной зоне Усть-Лабинска. В планах создание «Краун парка» в ст. Новотитаровской Динского района, здесь уже работает один резидент. Ведется работа по созданию парка «Восточная промышленная зона». Департаментом промышленной политики края проведена работа с ресурсоснабжающими организациями по обеспечению его территории инженерными коммуникациями. В частности определен план подключения к сетям водо- и газоснабжения, разработаны схемы систем водоотведения и ливневой канализации, проработан вопрос строительства дорог. В настоящее время департаментом проводится поиск инвесторов для создания управляющей компании. Также идет работа с инвесторами по созданию сети индустриальных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства в Армавире, Брюховецком, Крыловском и других районах.

Санаторно-курортная отрасль

Строительство бальнеологического термального комплекса — семейного курорта «Кремниевы термы» в Мостовском районе. Сумма инвестиций — более 3 млрд руб. С выходом на проектные мощности комплекс сможет принять более 250 тыс. отдыхающий в год. Реализация проекта позволит создать не менее 800 новых рабочих мест. Реконструкция пансионата «Олимпийский» в 4-звездочный апарт-отель под брендом международного гостиничного оператора Accor Hotels в Сочи. Емкость номерного фонда — 442 номера. Объем инвестиций — 2,3 млрд руб. Благодаря реализации проекта в крае появится 300 новых рабочих мест. Проект «Строительство парка развлечений „Книга Джунглей” в Анапе. Объем капитало­вложений — 1,5 млрд руб. На территории парка города-курорта предполагается построить современный комплекс аттракционов для взрослых и детей. Инвестор ведет работы по благоустройству территории и приступил к монтажу оборудования, одним из аттракционов станет 70-метровое колесо обозрения. Планируется, что проект будет реализован в этом году. Запуск объекта в эксплуатацию позволит создать 150 новых рабочих мест. Строительство санаторного комплекса категории 5 звезд в Анапе. Инвестиции — 1 млрд руб. Планируется, что к 2021 году будут созданы два отеля „FIONF” и „GREAT&EIGHT” с общим номерным фондом 490 номеров различной вместимости. Ввод объектов в эксплуатацию позволит создать 240 новых рабочих мест. Строительство гостиницы «Абрау Light» категории 4 звезды в Абрау-Дюрсо. Вместимость 220 койко-мест. Объем инвестиций — более 800 млн руб. С запуском объекта в эксплуатацию планируется создать 166 новых рабочих мест.

На Кубани идет модернизация рынков Около 30 млн рублей направят собственники ярмарок на их реконструкцию Помимо крупного бизнеса, свою долю во вложенных в экономику края инвестициях имеет и небольшой бизнес. В частности, по данным департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края, на сегодняшний день заключено десять протоколов о намерениях с собственниками рынков и ярмарок региона, еще пять находятся в стадии подписания. Документы подразумевают реконструкцию торговых площадей и благоустройство территории. По информации хозяйствующих субъектов, объем инвестиций, который планируется вложить в это, составляет около 30 млн руб. В качестве примера сотрудничества власти и бизнеса департамент потребительской сферы приводит реконструкцию ярмарки ООО ТЦ «Биоинженер», расположенной в Краснодаре. Здесь модернизированы несколько магазинов, построен новый рыбный павильон и многое др. Сейчас на объекте идут работы по благоустройству территории. Объем планируемых инвестиций — 2,5 млн. руб. В ходе достигнутых договоренностей с организатором ярмарки в Белореченске ИП Кессиди А.С. в текущем году проведена реконструкция торговых прилавков, проведены работы по переоформлению входной группы ярмарки и замене кровли. Объем инвестиций составил — 5 млн. руб. По имеющейся в департаменте информации, сейчас ведется реконструкция в ТК ООО «Выбор» (Староминский район), ТК ООО КТК «Центральный» (Каневской район), ярмарке ПК «Союз» (Кореновский район).

Как пояснили в министерстве курортов региона, в настоящее время на Кубани в активной стадии реализации находится 18 соглашений в инвестиционной сфере санаторно-курортного и туристского комплекса края на общую сумму 17,3 млрд руб.

«Несмотря на тот факт, что по итогам прошедшего года Крым составил с точки зрения туристических потоков определенную конкуренцию курортам Краснодарского края, туристическая привлекательность Кубани остается на крайне высоком уровне. Отчасти тому способствует и переориентация туризма с внешнего на внутренний из-за снижения реальных располагаемых доходов населения. Так что нет сомнений, что туристическая отрасль региона и далее будет развиваться достаточно высокими темпами»,— рассказал Алексей Коренев.

Андрей Ульченко