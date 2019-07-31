Инвестициям ищут достойное применение

Сегодня в регионе реализуются 660 инвестпроектов на общую сумму 1,6 трлн руб. (данные администрации края на середину июля). При этом за первые шесть месяцев 2018 года на Кубани в активной стадии реализации находились лишь 354 крупных инвестпроекта стоимостью 1,4 трлн руб.
Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ
По сведениям краевого департамента инвестиций и развития МСП, по итогам I квартала 2019 года в экономику региона вложено 51,2 млрд руб. инвестиций в основной капитал, что составило 70% к уровню аналогичного периода прошлого года. Снижение обусловлено завершением в 2018 году ряда крупных проектов федерального уровня, реализуемых инфраструктурными монополиями и компаниями с государственным участием. Наибольшая инвестиционная активность по итогам первых трех месяцев текущего года зафиксирована в следующих видах экономической деятельности: транспортировка и хранение — 12,7 млрд руб. (26,9% от общекраевого объема инвестиций), обрабатывающие производства — 10,4 млрд руб. (26,2%) и развитие сельского хозяйства — 4,3 млрд руб. (10,8%).
По данным краевой администрации, одна из главных проблем, с которыми сталкивается инвестор на Кубани,— подключение к сетям. Зачастую сумма, которую необходимо заплатить за это, неподъемна даже для крупного инвестора. А из-за дефицита газа в юго-западной части края затягиваются сроки реализации более 100 крупных проектов. Чтобы привлечь еще больше инвестиций в регион, губернатор края поручил заняться синхронизацией планов инвестиционного развития муниципалитетов и сетевых компаний своему первому заместителю Андрею Алексеенко и вице-губернатору Василию Швецу.
На основе данных от министерств и департаментов администрации края „ЭР” составила топ-5 самых дорогих инвестпроектов, реализуемых сейчас на Кубани в сельском хозяйстве, промышленности, туристическо-курортной сфере.
Сельское хозяйство
Как сообщили в министерстве сельского хозяйства, в 2018 году в регионе было реализовано более 50-и сельскохозяйственных проектов на сумму в 40 млрд руб. В этом году планируется завершить реализацию еще 56-и стоимостью более 40 млрд. руб. Эти проекты направлены на увеличение производства овощей в защищенном грунте, плодов и ягод, мясо-молочной продукции. В целом на сегодняшний день в регионе в сфере АПК реализуется порядка 248 инвестиционных проектов на общую сумму более 150 млрд руб.
Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев отмечает, что инвестиции в сельское хозяйство имеют под собой благоприятную почву. «Учитывая тот факт, что сельскохозяйственная отрасль на Кубани является одной из ведущих, а также принимая во внимание хорошо развитую транспортную инфраструктуру края, наличие необходимого количества квалифицированных кадров, обладающих соответствующими профессиональными компетенциями, выгодные природно-климатические условия, экономическая почва для развития в регионе предприятий сельхозпереработки крайне благоприятная»,— сообщил он.
Эксперт также отмечает, что сельхозпродукция по определению относится к тому виду товаров, для которых короткое логистическое плечо между районом выращивания и местом переработки крайне важно. «Понятно, что везти в вагонах или грузовиках скоропортящиеся яблоки для производства пектина или зерно для производства глютена крайне невыгодно. То же самое относится и к заводам, производящим консервы или иные виды пищевой продукции. Так что развитие предприятий пищевой промышленности в регионе буквально диктуется целым рядом благоприятных обстоятельств»,— рассказал господин Коренев.
Промышленное производство
Алексей Коренев отмечает, что одним из перспективных направлений в развитии промышленности региона является создание индустриальных парков. «Индустриальные парки — относительно молодая, но уже довольно модная тема, призванная аккумулировать инвестиции и усилия бизнеса на территориях, максимально адаптированных к тому, чтобы этот бизнес работал как можно более эффективно»,— рассказал эксперт.
Он также считает, что наличие в одном месте логистических площадей, офисной и производственной недвижимости, транспортных, энергетических и иных коммуникаций действительно позволяет при грамотном подходе заметно повысить отдачу от инвестиций в тот или иной проект. «Так что нет сомнений, что индустриальные парки на Кубани будут развиваться и далее. Насколько высокими темпами, покажет состояние внутреннего спроса и ситуация с отечественной и мировой экономикой. В случае ее замедления и вхождения в виток очередного экономического кризиса (а такие перспективы сейчас вполне реальны), темпы развития индустриальных парков, конечно, снизятся. Однако, в целом данное направление выглядит весьма перспективным»,— заключил господин Коренев.
Как сообщили в департаменте промышленной политики региона, сегодня на Кубани существуют два индустриальных парка: «Краснодар» и «Компрессорный», оба расположены в краевой столице. Сейчас в Минпромторге России проходит процедуру подтверждения федеральным требованиям индустриальный парк «Кубань» в промышленной зоне Усть-Лабинска. В планах создание «Краун парка» в ст. Новотитаровской Динского района, здесь уже работает один резидент. Ведется работа по созданию парка «Восточная промышленная зона». Департаментом промышленной политики края проведена работа с ресурсоснабжающими организациями по обеспечению его территории инженерными коммуникациями. В частности определен план подключения к сетям водо- и газоснабжения, разработаны схемы систем водоотведения и ливневой канализации, проработан вопрос строительства дорог. В настоящее время департаментом проводится поиск инвесторов для создания управляющей компании. Также идет работа с инвесторами по созданию сети индустриальных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства в Армавире, Брюховецком, Крыловском и других районах.
Санаторно-курортная отрасль
Помимо крупного бизнеса, свою долю во вложенных в экономику края инвестициях имеет и небольшой бизнес. В частности, по данным департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края, на сегодняшний день заключено десять протоколов о намерениях с собственниками рынков и ярмарок региона, еще пять находятся в стадии подписания. Документы подразумевают реконструкцию торговых площадей и благоустройство территории. По информации хозяйствующих субъектов, объем инвестиций, который планируется вложить в это, составляет около 30 млн руб.
В качестве примера сотрудничества власти и бизнеса департамент потребительской сферы приводит реконструкцию ярмарки ООО ТЦ «Биоинженер», расположенной в Краснодаре. Здесь модернизированы несколько магазинов, построен новый рыбный павильон и многое др. Сейчас на объекте идут работы по благоустройству территории. Объем планируемых инвестиций — 2,5 млн. руб.
В ходе достигнутых договоренностей с организатором ярмарки в Белореченске ИП Кессиди А.С. в текущем году проведена реконструкция торговых прилавков, проведены работы по переоформлению входной группы ярмарки и замене кровли. Объем инвестиций составил — 5 млн. руб. По имеющейся в департаменте информации, сейчас ведется реконструкция в ТК ООО «Выбор» (Староминский район), ТК ООО КТК «Центральный» (Каневской район), ярмарке ПК «Союз» (Кореновский район).
Как пояснили в министерстве курортов региона, в настоящее время на Кубани в активной стадии реализации находится 18 соглашений в инвестиционной сфере санаторно-курортного и туристского комплекса края на общую сумму 17,3 млрд руб.
«Несмотря на тот факт, что по итогам прошедшего года Крым составил с точки зрения туристических потоков определенную конкуренцию курортам Краснодарского края, туристическая привлекательность Кубани остается на крайне высоком уровне. Отчасти тому способствует и переориентация туризма с внешнего на внутренний из-за снижения реальных располагаемых доходов населения. Так что нет сомнений, что туристическая отрасль региона и далее будет развиваться достаточно высокими темпами»,— рассказал Алексей Коренев.