Андрей Травников: День поля-2019 демонстрирует современный уровень решения задач в аграрной сфере

В Новосибирской области растет оснащение сельхозтехники цифровыми системами. Эффективные цифровые технологии стали ключевой темой межрегионального мероприятия «День поля – 2019», прошедшего 2 августа. Задачи по увеличению выпуска сельхозпродукции и экспорта, повышению конкурентоспособности аграрного сектора региона на открытии мероприятия обозначил Губернатор Андрей Травников.



Глава региона приветствовал участников ежегодного традиционного мероприятия, осмотрел экспозицию, на которой представлены опытные образцы посевов сельскохозяйственных культур и современная сельхозтехника. «С каждым годом «День поля» становится масштабнее, интереснее и полезнее. Агропромышленный комплекс Новосибирской области, как и всей страны, за последние десятилетия пережил разные этапы, успешно выполнив задачу по обеспечению продовольственной безопасности. На повестке дня новая задача – увеличение объемов производства и экспорта, повышение эффективности, для того, чтобы быть конкурентоспособным на мировых рынках. Сегодня мы концентрируем усилия, знания, возможности на выполнении этой новой, важной задачи», – подчеркнул Губернатор Андрей Травников. Для ее достижения, отметил глава Новосибирской области, нужны не только ресурсы, но и знания, опыт. «День поля - 2019» позволяет в полной мере решать эту задачу, знакомя сельхозпроизводителей сибирского региона с передовыми практиками ведения сельского хозяйства, считает Андрей Травников.

Ключевой темой «День поля - 2019» в этом году стали эффективные цифровые технологии. Об их применении в агропромышленном комплексе на пленарном заседании «Цифровизация в АПК: инвестиции в конкурентоспособность» рассказали учёные, разработчики технических новинок, представители передовых компаний в сфере диджитал-технологий, а также практики, уже внедрившие такие инновации в сельхозпроизводство. В нашей области число хозяйств, пользующихся теми или иными цифровыми технологиями, ежегодно растет. Например, системы точного земледелия, основанные на спутниковой навигации, сейчас уже прочно вошли в технологический процесс целого ряда сельхоз хозяйств. Использование инноваций позволяет повысить урожайность и снизить себестоимость производимой продукции за счет гораздо более эффективного использования ресурсов — ГСМ, семян, средств защиты растений, удобрений. В структуре парка сельскохозяйственной техники Новосибирской области около 12% единиц оснащено цифровыми системами, за год этот показатель вырос на четыре процентных пункта.

Благодаря цифровым технологиям, аграрии Новосибирской области стали быстрее получать господдержку. С начала этого года сельхозпроизводителям оказана государственная поддержка из консолидированного бюджета в размере 1,8 млрд рублей. Своевременное доведение средств позволяет оперативнее организовать рабочий процесс. Региональным Минсельхозом совместно с департаментом информатизации НСО разработана и с 2018 года внедрена информационная система «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Новосибирской области».

Внедрение системы позволило сократить более чем на месяц сроки доведения финансовых средств до сельхозпроизводителей за счет перехода на цифровое взаимодействие получателей господдержки с Министерством сельского хозяйства региона.

В 2019 году внедрен механизм подписания соглашений о предоставлении субсидий сельхозпроизводителям электронной подписью удаленно. В электронном виде заключено 862 соглашения, что составляет 86% от общего количества заключенных соглашений. За первую половину 2019 года было подано в электронном виде 1 926 заявлений, из них 1743 с электронной подписью, что составляет 90,4% от общего количества поданных заявлений, общая сумма господдержки составила около одного миллиарда рублей. За счёт осуществления взаимодействия с Министерством в электронном виде в 2019 году фермерам удалось сэкономить более тысячи рабочих дней.

В этом году впервые техника, представленная на мероприятии «День поля - 2019», демонстрировалась непосредственно в работе, поэтому участники мероприятия смогли оценить качество обработки посевов, скорость передвижения агрегатов и всех их функциональных особенностей.

Кроме техники в выставочной экспозиции были представлены и средства защиты растений, семена перспективных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, новые технологические и технические решения для мониторинга и обследования почв и посевов, хранения и переработки урожая и многое другое. На демонстрационных делянках общей площадью свыше 11 гектаров гости мероприятия смогли познакомиться с посевами районированных и перспективных отечественных сортов, гибридов зерновых и зернобобовых культур, льна-кудряша и рапса, кукурузы, подсолнечника, подобранных с учётом природно-климатических условий Новосибирской области.

Также в рамках мероприятия «День поля - 2019» было подписано Соглашение о сотрудничестве между Правительством Новосибирской области и ООО «Клаас Восток». Подписи под документом поставили Губернатор Андрей Травников и Заместитель генерального директора по продажам, маркетингу и послепродажному обслуживанию компании Дирк Зеелиг. Одна из задач, которую стороны намерены решать совместно - это обеспечение организаций агропромышленного комплекса Новосибирской области современной сельскохозяйственной техникой.