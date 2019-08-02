Администрация Якшур-Бодьинского района Удмуртии незаконно передала землю в аренду обществу рыболовов

Администрация Якшур-Бодьинского района Удмуртии незаконно передала в аренду обществу охотников и рыболовов участок площадью 6 га. Не было учтено, что на участке находятся часть реки Селычка, ручей и пруд, имеющие единый водный режим и являющиеся федеральной собственностью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Кроме того, арендаторы незаконно ограничивали местным жителям доступ к пруду с целью рыболовства. В связи с этим от граждан поступали обоснованные обращения. Договор аренды, заключенный еще в 2011 году, был расторгнут в суде лишь недавно по требованию прокуратуры республики. В настоящее время доступ к пруду для граждан обеспечен.