На Урале в противорадиационном укрытии прокуратура обнаружила нелегальную квест-комнату

Свердловская прокуратура после проверки обнаружила в Новоуральске нелегальную квест-комнату, оборудованную в противорадиационном укрытии (убежище). По данным ведомства, помещение было оформлено в стиле «логова маньяка» с использованием манекенов, резиновых муляжей рук, электропил и ванн с жидкостью, напоминающей кровь.

Комнату организовало ООО «Инсайдквест». В ходе проверки прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности: в помещении не было пожарной сигнализации, путь эвакуации был загроможден, на нем не было указателей. Также ведомство нашло нарушения закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». По решению суда квест-комнату закрыли.

Сегодня в Свердловской области работают более 25 игровых квест-комнат, которые сконцентрированы преимущественно в крупных городах области: Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск и Новоуральск. По данным прокуратуры, чаще всего комнаты расположены в цокольных этажах, подвалах, либо отдельных строениях.

Яна Рустамова