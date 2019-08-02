Концерн «Созвездие» хочет через соревнования привлечь специалистов для создания новых систем

Воронежский концерн «Созвездие» (входит в структуру «Росэлектроники» госкорпорации «Ростех») объявил о приеме заявок на проведение всероссийских соревнований по перспективным направлениям радиосвязи «Радиофест-2019». В концерне сообщили, что среди участников будут не только команды государственных, муниципальных и негосударственных профессиональных образовательных учреждений, но и любители. Им выдадут одинаковые комплекты SDR (программно-определяемой) радиоаппаратуры.

Конкурсанты должны будут определить координаты источников радиоизлучения, организовать радиообмен в условиях радиоподавления со стороны соперника и проводить определение вида применяемых сигнально-кодовых конструкций. По замыслу организаторов (Целевая поисковая лаборатория прорывных технологий радиосвязи, созданная «Созвездием» совместно с Фондом перспективных исследований при поддержке Минобрнауки), соревнования должны будут помочь вовлечению молодых специалистов в создание перспективных средств радиосвязи и обмену опытом российских радиолюбителей.

Олег Мухин