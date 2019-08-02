Горьковская железная дорога увеличила перевозки пассажиров на 1,3%

Горьковская железная дорога (ГЖД) в январе-июле 2019 года на 1,3% увеличила перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Как сообщает пресс-служба компании, всего за 7 месяцев с вокзалов и станций ГЖД было отправлено около 23,5 млн пассажиров. В перевозках дальнего следования пассажиропоток вырос на 5,4%, на пригородном сообщении – на 0,3%.

При этом в июле 2019 года, поездами дальнего следования было отправлено более 972,5 тыс. человек. Рост составил 3,4%. В пригородном сообщении в июле пассажиропоток упал на 3,7% и составил 3,2 млн человек.

Андрей Репин