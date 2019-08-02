Арбитражный суд продлил на пять месяцев срок конкурсного производства в «Утиных фермах»

Арбитражный суд Челябинской области продлил срок конкурсного производства в отношении ООО «Утиные фермы» на пять месяцев. Соответствующее определение опубликовано в картотеке дел 1 августа.

Согласно материалам дела, 22 июля состоялось собрание комитета кредиторов должника, на котором было принято решение поддержать ходатайство конкурсного управляющего о продлении конкурсного производства. Свое заявление он мотивировал тем, что инвентаризация имущества должника не завершена; имущество, как находящееся в залоге у кредиторов, так и не обремененное, не реализовано и торговые процедуры не начаты. Предполагается реализация имущества единым комплексом как сельскохозяйственного предприятия. Балансовая стоимость имущества, указанная в отчете управляющего, составила 1,05 млрд руб. В реестр кредиторов включено 84 требования на общую сумму 1,2 млрд руб. Часть заявленных требований не рассмотрены по существу.

Управляющий просил суд продлить конкурсное производство на шест месяцев, кредиторы – на три. В результате принято решение о продлении срока на пять месяцев, до 7 января 2020 года. 19 декабря управляющий должен представить суду отчет о результатах конкурсного производства.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Арбитражный суд признал агрокомплекс «Утиные фермы» банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство в феврале этого года. Крупнейшим кредитором является АО «Россельхозбанк», в залоге у которого находится 99,99% уставного капитала компании (в реестре требований сумма 756,5 млн руб.).