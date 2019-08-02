Назначены главы Туапсинской и Азово-Черноморской природоохранной прокуратуры

Приказами Генерального прокурора РФ Туапсинским межрайонным прокурором назначен советник юстиции Александр Гаврилов, а Азово-Черноморским межрайонным природоохранным прокурором – старший советник юстиции Олег Сушков.

Александр Гаврилов окончил Московский военный институт ФПС РФ по специальности «Юриспруденция» в 1999 году. С этого времени и по 2009 год он занимал должности руководителей различных структур, а также был заместителем руководителя Управления Федеральной регистрационной службы по Иркутской области. Работал в должности начальника главного правового управления губернатора Иркутской области и областного правительства. С 2009 года – начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Краснодарского края.

Олег Сушков окончил КубГАУ по специальности «Юриспруденция» в 2003 году. С этого же времени работает в органах прокуратуры. Был помощником и старшим помощником прокурора Западного округа Краснодара, заместителем прокуроров Мостовского района, Новороссийска и Адлерского района Сочи. До назначения занимал должность начальника отдела по надзору за исполнением природоохранного законодательства прокуратуры Краснодарского края.

Дмитрий Михеенко