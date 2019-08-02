28 августа пройдут три аукциона на подряды по благоустройству

Склон под мемориалом «Вечный огонь» в Нижегородском кремле планируется реконструировать до празднования 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода в 2021 году. Конкурс на разработку проекта объявлен с начальной ценой контракта в 15 млн рублей. По условиям конкурса, подрядчик, выигравший аукцион, должен будет провести инженерно-изыскательские работы, разработать проектную документацию и получить заключение историко-культурной экспертизы.

Кроме того, объявлены конкурсы на разработку проектов благоустройства вдоль кремлевского бульвара между Северной и Тайницкой башнями (начальная цена контракта – около 10 млн рублей) и проведения противооползневых мероприятий и благоустройство вдоль кремлевского бульвара между Коромысловой и Тайницкой башнями (начальная цена контракта – около 13 млн рублей). Кроме газона и пешеходных дорожек вдоль бульвара, подрядчик должен будет заменить сеть освещения, создать систему автоматического полива зеленых насаждений и проложить оптоволоконный кабель, организовав точки доступа к интернету через Wi-Fi.

Все три аукциона должны состояться 28 августа.