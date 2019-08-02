Россия, Турция и Иран удовлетворены прогрессом в переговорах по Сирии

Участники встречи астанинского процесса по Сирии (Россия, Иран и Турция), прошедшего в Нур-Султане, удовлетворены итоговыми договоренностями о проведении заседания Конституционного комитета Сирии в Женеве, говорится в заявлении стран-гарантов. Кроме того, стороны готовы способствовать заседанию комитета «как можно скорее».

«Страны-гаранты провели детальные консультации в трехстороннем формате, а также с представителями спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена касательно завершения формирования и запуска Конституционного комитета в Женеве, в соответствии с договоренностями Конгресса по сирийскому национальному диалогу в Сочи»,— говорится в заявлении.

Ранее спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что запуск работы Конституционного комитета может пройти в сентябре. Тогда, возможно, будет объявлен состав комитета.

Напомним, что страны гаранты астанинского процесса согласовали состав Конституционного комитета в составе 150 человек (по 50 от оппозиции, гражданского общества и сирийского правительства) еще в конце прошлого года, однако ООН не устроили шесть имен в списке гражданского общества. В начале июля при содействии России ООН удалось согласовать формулу «4+2», с которой согласились сирийские власти. Согласно договоренности, четыре имени в список от гражданского общества должен предложить Дамаск, а два — ООН. Ожидалось, что к началу 13-го раунда межсирийских переговоров будет объявлено о завершении работы по формированию Конституционного комитета, однако, по данным “Ъ”, споры продолжаются вокруг одного имени, предложенного сирийским правительством.

О предыдущей встрече в Астане читайте в публикации “Ъ” «Власти Сирии и оппозиция нашли немного общего».