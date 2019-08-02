Орнитологи просят взглянуть в небо

Это необычное сезонное явление, когда птенцы стрижей массово вылетают из своих гнезд и падают на землю. Зачастую их находят в лесу или в городских парках. Орнитологи говорят, что проходить мимо птенцов ни в коем случае нельзя. Стрижи проводят жизнь в небе и никогда не садятся на землю. Они не умеют ходить и плавать. Взлететь самостоятельно после вынужденной посадки стрижи не могут, - рассказал представитель зоопарка "Лимпопо" Леонид Комаров:

Консультант комитета Госохотнадзора Борис Петрунин отметил, что на земле можно найти и взрослую птицу. Им также следует помочь:

Прокормить птицу людям практически невозможно, так как стрижи питаются исключительно насекомыми прямо на лету. В российских зоопарках птиц не принимают. Помочь с лечением или дать рекомендации могут только в ветеринарной клинике, но лишь на коммерческой основе.