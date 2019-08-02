Верховный суд Удмуртии отменил штраф жительнице Ижевска за оскорбление чувств верующих

Верховный суд Удмуртии удовлетворил апелляционную жалобу жительницы Ижевска Елизаветы Салтыковой, которую ранее оштрафовали на 10 тыс. руб. за оскорбление чувств верующих. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

«По всей видимости, при рассмотрении одного из самых первых дел по новой статье 20.3.1, внесенной в КоАП РФ во время так называемой либерализации антиэкстремистского законодательства, суд принял во внимание позиции Верховного суда РФ, изложенные в постановлении Пленума о вопросах, возникающих в ходе рассмотрения уголовных дел, связанных с экстремизмом от 2011 год»,— отметил адвокат Международной Агоры Станислав Селезнев.

Напомним, что в начале 2018 года Елизавета Салтыкова разместила короткий комментарий о боге и церквях в группе «ЗИ-Злой Ижевчанин» во «ВКонтакте», который правоохранительные органы посчитали экстремистским. Индустриальный райсуд оштрафовал женщину на 10 тыс. руб.