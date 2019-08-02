Минздрав Башкирии закупит для врачей офисную технику на 197 млн рублей

Управление материально-технического обеспечения минздрава Башкирии назначило на 16 августа аукцион на отбор поставщика 3,32 тыс. автоматизированных рабочих мест для медицинских организаций республики, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 197 млн руб. Для медучреждений закупается компьютерная и офисная техника в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной системы здравоохранения». Оборудование должно поступить в течение двух месяцев после заключения контракта в 132 больницы, в том числе в Уфе, Стерлитамаке, Сибае, Кумертау, Нефтекамске, Салавате, Октябрьском.

Майя Иванова