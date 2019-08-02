Нижегородский аэропорт вошел в четверку лучших в России

Нижегородский аэропорт «Стригино» занял четвертое место в рейтинге известного блогера Ильи Варламова. Блогер считает, что здание аэропорта, который был сдан в эксплуатацию в 2016 году, получилось «очень красивым».

Варламову понравилось оформление одного из залов аэропорта – со статуями-матрешками, расписанными под хохлому. Также блогер отметил, что в «Стригино» есть каршеринг, что в значительной степени снимает транспортные вопросы.

Первое место в рейтинге Варламова занял аэропорт «Платов» в Ростове-на-Дону, второе – аэропорт Симферополя, третье – «Шереметьево» в Москве.