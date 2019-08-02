Георгий Проскурин стал главным архитектором Оренбурга

Фото: Администрация Оренбурга
Георгий Проскурин приступил к исполнению обязанностей главного архитектора Оренбурга. Об этом сообщает городская администрация.
Конкурс на пост главного архитектора Оренбурга проводил департамент градостроительства и земельных отношений администрации с конца марта текущего года. На этот пост претендовали семь кандидатов. Каждый из них представил план развития Оренбурга.
В итоге конкурсная комиссия остановила свой выбор на Георгии Проскурине. Он является уроженцем Оренбурга и выпускником Оренбургского государственного университета по специальности «Архитектура», квалификации «Архитектор».
Также Георгий Проскурин имеет ученую степень кандидата архитектуры. С апреля 2011 по июль текущего года он преподавал на кафедре архитектуры Оренбургского государственного университета.