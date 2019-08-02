Кредитор отозвал заявление о признании банкротом одной из крупнейших управляющих компаний Уфы

ООО «Лакокрасочные материалы Республики Башкортостан», направлявшее в июле в арбитражный суд заявление о признании банкротом одной из крупнейших в Уфе управляющих компаний в сфере ЖКХ — ОАО «УЖХ Сипайловский Октябрьского района города Уфы» — отказалось от своих требований. Задолженность ответчика истец оценивал, по данным суда, в 990 тыс. руб. Об отзыве заявления он уведомил суд 18 июля. Продолжение заседания намечено на 26 августа, следует из материалов дела.

Компания-истец принадлежит, по данным kartoteka.ru, Диане Нуртдиновой и Артему Гафурову.

УЖХ «Сипайловский Октябрьского района Уфы», по информации самого предприятия, управляет 241 многоквартирным домом, в котором проживают 72 тыс. человек, в микрорайоне Сипайлово. 25% уставного капитала общества принадлежит МУП ЕРКЦ Уфы, 26% у ЗАО «Цветы Башкортостана», состав учредителей которого не раскрывается. По 10% — у обществ «ЖЭУ №64», «ЖЭУ №68», «ЖЭУ №83» (ликвидировано), «ЖЭУ №84», 9% у ООО «ЖЭУ №59» (находится в стадии ликвидации). В этих ЖЭУ, в свою очередь, также есть блокирующий пакет ЕРКЦ, доля «Цветов Башкортостана», более чем 10 физлиц и доля самих ЖЭУ. В текущем году в отношении АО, по данным Kartoteka.ru, были возбуждены исполнительные производства на 5,3 млн руб., в прошлом — почти на 19 млн руб. Выручка АО в 2017 году составила 922,63 млн руб., чистый убыток — 34,95 млн руб., стоимость чистых активов была отрицательной — минус 230,4 млн руб. Предприятие убыточно с 2014 года.

Ирина Самойлова