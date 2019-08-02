Участники ралли предпочитают стерлитамакский авиационный бензин

Гонщики, участвовавшие в Международном ралли «Шёлковый путь-2019» выбирали для заправки своих машин бензин, производимый на «Стерлитамакском нефтехимическом заводе».



«Стерлитамакский нефтехимический завод» присоединился к поддержке международного проекта — ралли-марафона «Шелковый путь», который проходил с 6 по 16 июля по территории трех государств: России, Монголии и Китая.

Гонка оказалась длинной и изматывающей, а потому стала настоящим испытанием для всех участников и техники. Мотоциклисты, квадроциклисты, а также экипажи на внедорожниках и грузовиках одолели в общей сложности пять тысяч километров — от Иркутска, по степным дорогам Монголии, китайским равнинам и пескам пустыни Гоби до города Дуньхуаня. В пути спортсмены заправляли свои машины различными видами топлива, — дизельным, газово-дизельным и бензином, в том числе, бензине марки SF-100 производства АО «СНХЗ».

В этом году для ралли-марафона «Шелковый путь» было поставлено свыше 50 тыс. литров спортивного бензина. Во время гонки это высокооктановое топливо использовали бензиновые внедорожники, поскольку он наиболее адаптирован к высоким температурам. Водители отмечали высокое качество бензина (соответствие технических характеристик паспортным данным) и экономичность в использовании. Бензин марки SF-100, разработанный и адаптированный к особенностям российских гонок и моторостроения, обладающий пониженным содержанием вредных выбросов в отработанных газах, повышенной скоростью и полнотой сгорания, обеспечивал устойчивую работу двигателя, высокую разгонную динамику, делая педаль газа более отзывчивой и чувствительной, а саму гонку — зрелищной и экстремальной. Кроме того, авиационный бензин марки Avgas 100 LL заливали в самолеты Сessna, которые устанавливали бесперебойную связь на протяжении всего маршрута.

По «Шёлковому пути» проехали самые сильные райдеры мира. Приятно осознавать, что в успехах гонщиков есть толика заслуги стерлитамакских нефтехимиков, производящих высококачественное топливо различного назначения.