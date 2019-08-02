Мэрия Самары оспорит у компании Алексея Шаповалова жилой квартал

Администрация Самары подаст апелляцию на решение суда, которым расторжение главой города Еленой Лапушкиной договора с ООО «Аладдин» Алексея Шаповалова о развитии застроенной территории в Промышленном районе признано незаконным. Об этом в ответе на запрос «Ъ» сообщила пресс-служба мэрии.

Договор о развитии застроенной территории в границах улиц Нагорной, Ново-Вокзальной, Ставропольской и Александра Матросова был подписан еще в 2010 году, когда главой города был Виктор Тархов. Площадь этой территории составляла 4,9 га. Дома в этом районе предполагалось снести или реконструировать, а их жильцов — расселить. Срок действия договора составлял 20 лет, то есть до 5 августа 2030 года.

Согласно договору, инвестор должен был за год подготовить документацию по планировке территории, включая проект межевания, а также составить график ее освоения. Но работа не была выполнена, и в октябре 2017 года на тот момент глава Самары Олег Фурсов направил компании претензию с требованием устранить нарушения и оплатить неустойку (602,5 тыс. руб.) за просрочку. Затем, уже в июле 2018 года, глава города Елена Лапушкина расторгла договор с ООО «Аладдин» в одностороннем порядке.

Суд считает, что компания приняла все необходимые действия для исполнения договора — направляла документацию по планировке территории в департамент, которую должен был утвердить глава. Признав расторжение договора недействительным, суд сослался на бездействие городской администрации.

Ани Айвазян