Хафиз Миргалимов отказался покидать пост первого секретаря КПРФ в Татарстане

Депутат Госсовета Хафиз Миргалимов продолжит руководить татарстанским отделением КПРФ. Об этом он заявил на специальной пресс-конференции, посвященной «вопросу отставки первого секретаря» рескома.

«Отставка первого секретаря — это прерогатива президиума ЦК КПРФ, кадровой комиссии, пленума татарстанского отделения»,— сказал господин Миргалимов, подчеркнув, что пока таких решений в партии не принимали. Он назвал информацию о его отставке «слухом», который распускается с целью ослабить КПРФ накануне выборов в Госсовет Татарстана. Хафиз Миргалимов сообщил, что только вчера на его телефон в связи со слухами поступило 125 звонков, в том числе из США (позднее он уточнил, что звонков на самом деле было 143, в том числе из Австралии).

При этом господин Миргалимов признался, что задумывался о своей отставке, поскольку «каждый должен когда-нибудь покинуть свой пост»: «Если будет принято такое решение партией, я психологически и организационно готов». Коммунист добавил, что у него есть «достойная замена», но «кто-то хочет ускорить процесс».

«Эта черная технология. То ли еще будет. Подготовлены ролики про меня»,— возмутился Хафиз Миргалимов. «Политический караван идет. А какие-то собаки лают»,— заключил первый секретарь.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"