02 августа, пятница
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Директора южноуральской компании будут судить за неуплату 20 млн рублей налогов

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела директора ООО «Паллада» (Южноуральск). Женщину обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

По версии следствия, руководитель компании в 2016-2018 годах создала фиктивный документооборот – договоры, счета-фактуры и товарные накладные. Предоставив их в налоговую инспекцию, она уклонилась от уплаты НДС, налога на прибыль, транспортного и земельного налогов на общую сумму свыше 20 млн руб.

Дело направлено на рассмотрение в суд.

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